Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'in 36. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Trabzonspor bugün Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray 59, Trabzonspor 43 kez kazandı. 47 yıllık rekabette Galatasaray 170, Trabzonspor 146 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul'daki lig maçlarında Galatasaray 25, Trabzonspor 11 kez galip geldi. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? 2021 GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte cevaplar...

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.