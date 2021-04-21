Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? 2021 GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda?
Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugün İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamaması gereken Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? 2021 GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'in 36. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Trabzonspor bugün Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray 59, Trabzonspor 43 kez kazandı. 47 yıllık rekabette Galatasaray 170, Trabzonspor 146 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul'daki lig maçlarında Galatasaray 25, Trabzonspor 11 kez galip geldi. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? 2021 GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.
Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.
TAKIMDA 4 EKSİK
Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.
Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.
BÜYÜK MAÇLARDA TEK GALİBİYET
Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.
Bordo-mavililerde, Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.
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