Trabzonspor'da stopere iki aday! Arda Kızıldağ-Alpaslan Öztürk
İranlı stoperiyle yeni kontrat konusunda bir türlü anlaşamayan Trabzonspor, yerli isimlere yöneldi. Fırtına, Galatasaray’ın da çok istediği Alpaslan Öztürk’ü gündemine alırken, diğer hedef Gençlerbirliği’nden Arda Kızıldağ...
Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla anlaşabilmiş değil. İranlı stoperin menajeri görüşmelerde sıkıntı yaratırken, Bordo-Mavililer alternatif isimlere yöneldi.
Fırtına'nın radarında iki yerli savunmacı var: Alpaslan Öztürk ve Arda Kızıldağ...
Geçtiğimiz yıl da gündemde olan Alpaslan'ın sözleşmesi, lig sonunda Göztepe ile bitiyor. A Milli Takım kadrosuna çağrılan Alpaslan ile başta Galatasaray olmak üzere diğer büyük kulüpler de ilgileniyor. Arda ise bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıktı. Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperinin 1 yıl kontratı var. Arda Kızıldağ'ın adı Beşiktaş'la da ciddi şekilde geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, iki ismi de beğendiği öğrenildi.