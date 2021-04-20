20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'da stopere iki aday! Arda Kızıldağ-Alpaslan Öztürk

Trabzonspor'da stopere iki aday! Arda Kızıldağ-Alpaslan Öztürk

İranlı stoperiyle yeni kontrat konusunda bir türlü anlaşamayan Trabzonspor, yerli isimlere yöneldi. Fırtına, Galatasaray’ın da çok istediği Alpaslan Öztürk’ü gündemine alırken, diğer hedef ’nden ...

SPOR
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
ABONE OL
Trabzonspor'da stopere iki aday! Arda Kızıldağ-Alpaslan Öztürk

Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla anlaşabilmiş değil. İranlı stoperin menajeri görüşmelerde sıkıntı yaratırken, Bordo-Mavililer alternatif isimlere yöneldi.

Fırtına'nın radarında iki yerli savunmacı var: Alpaslan Öztürk ve Arda Kızıldağ...

Geçtiğimiz yıl da gündemde olan Alpaslan'ın sözleşmesi, lig sonunda Göztepe ile bitiyor. A Milli Takım kadrosuna çağrılan Alpaslan ile başta Galatasaray olmak üzere diğer büyük kulüpler de ilgileniyor. Arda ise bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıktı. Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperinin 1 yıl kontratı var. Arda Kızıldağ'ın adı Beşiktaş'la da ciddi şekilde geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, iki ismi de beğendiği öğrenildi.

Dev derbinin hakemi belli oldu DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Uğurcan Çakıra teklif var! UĞURCAN ÇAKIR'A TEKLİF VAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA