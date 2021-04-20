Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç saatleri değişti
Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası ve TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının başlama saatlerinin değiştiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası ve TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi. Daha önce 19:00'da başlaması planlanan karşılaşmalar 20:30'da oynanacak.
Geçtiğimiz hafta iftar saatinde maçlar oynanmış ve bazı oyuncular maç sırasında oruçlarını açmıştı.