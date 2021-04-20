20 Nisan 2021, Salı
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Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç saatleri değişti

Son dakika haberine göre; , 'in 37. haftası ve . Lig'de 32. hafta müsabakalarının başlama saatlerinin değiştiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç saatleri değişti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası ve TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi. Daha önce 19:00'da başlaması planlanan karşılaşmalar 20:30'da oynanacak.

Geçtiğimiz hafta iftar saatinde maçlar oynanmış ve bazı oyuncular maç sırasında oruçlarını açmıştı.

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