Küme düşme hattında kıran kıran mücadele | Kayserispor 2 - 2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmayı 2-2 berabere bitti ve iki ekip de 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımın gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 46. dakikada Piris Da Motta ve 50. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 35, Gençlerbirliği ise 32 yaptı.

Maçtan Dakikalar: (İlk yarı)



8. dakikada Alibec'in ara pasında Henruipe ceza sahasında topla buluştu. Henripue'nin şutunda Übeyd topu ayakları ile kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin yakaladığı kontra atakta Candeias'ın ceza sahasından bekletmeden yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Übeyd'i çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



46. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Motta, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Halil İbrahim'in çevirdiği topta Stancu ceza sahası içinde topla buluştu. Stancu topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

69. dakikada Candeias'ın pasında Sio topla buluştu. Sio penaltı noktasından topu auta gönderdi.

79. dakikada Karlo Muhar'ın pasında İlhan Parlak ceza sahasında topla buluştu. İlhan'ın vuruşunda top kaleci Übeyd'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2

Maçta başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.





Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy x, Çağlar Uyurcan x, İbrahim Bozbey x

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Behic x, Klovetsios x, Kvrzic x (Ramazan dk. 81 x), Uğur Demirok x (Nehuen Pez dk. 81 ?), Herrique x, Amramovski x, Attamah x (İlhan Panrklak dk. 68 x), Muğdat Çelik x (Muhar dk. 54), Aeron Lenon x, Denis Alibec x (Maglica dk. 54 xx)

Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Sabovic, Melih Okutan

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Gençlerbirliği Spor Kulübü: Übeyd Adıyaman x , Metehan Mert x, Diego Angelo x, İbrahim Pehlivan x, Polomat x (Ayite dk. 46 x), Soner Dikmen x (Mustafa Seyhan dk. 46 xx), Lima x, Caneias x, Berişbek x (Sio dk. 68 x), Motta x, Stancu x (İlhan Karakaş dk. 81 ?)

Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Özcan Bicati

Goller: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor), Motta (dk. 46), Stancu (dk. 51) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Muğdat, Uğur Demirok, Amramovski, Henrique, Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Übeyd, Lima (Gençlerbirilği)