İstanbul'da 2 gol 1 puan... Karagümrük 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İzmir temsilcisi ikinci yarıda bulduğu golle skora eşitlik getirdi. 2 golün atıldığı maçta puanlar paylaşıldı. Maçın özeti ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Öte yandan nefes kesen maçta 2 penaltı kaçtı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ligin orta sıralarında bulunan iki takım olan Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede perdeyi İstanbul ekibi adına 32. dakikada Mevlüt Erdinç açtı. Bu gole İzmir ekibinden cevabı 84'te Berkan Emir verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Karagümrük puanını 50'ye, Göztepe 47'ye yükseltti.
İKİ EKİPTE PENALTI ATIŞLARINDAN FAYDALANAMADI
Maçta Fatih Karagümrük ve Göztepe, karşılıklı olarak kazandıkları penaltı vuruşlarını değerlendiremedi. İlk olarak ev sahibi ekipte N'dao 45+2'de, ardından İzmir ekibinde Ndiaye 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Diabate'nin son çizgiden içeri çevirdiği topta Ndiaye pasını yayın biraz gerisinde yer alan Esiti'ye çıkardı. Esiti'nin sert şutu son anda savunmaya çarparak az farkla direğin üstünden kornere çıktı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Serhat'ın ortasına Muhammed Egemen kafa ile vurdu. Kaleci son anda topu kornere tokatladı.
29. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı kornerde Mevlüt'ün ön direkte kafa vuruşunu kaleci Arda rahat kontrol etti.
30. dakikada Berkan pasını ters kanatta Diabate'ye ulaştırdı. Bu futbolcunun içeri çevirdiği topa Ndiaye gelişine vurdu, kaleci Aykut topun sahibi oldu.
32. dakikada Lens'in ara pasında savunma arkasında ceza alanına sarkan Ndao, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu altı pas içindeki Mevlüt'e aktardı. Mevlüt de müsait pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-0
45. dakikada Mevlüt ceza alanı içinde pasını Egemen'e aktarmak isterken savunmanın araya girmesiyle top Salibur'un önünde kaldı. Bu futbolcu, Diabate'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.
45+1. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ndao'nun vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi ve top kornere çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sol taraftan Berkan'ın kullandığı kornerde Aykut'un tokatladığı top, Zulj'un önünde kaldı. Yay üzerinde Zulj'un vuruşunda top az fakla direğin yanından auta çıktı.
64. dakikada Ndao'nun pasında Mevlüt topu alıp ceza alanı içine sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Mevlüt'ün sert şutunu kaleci Arda kornere çeldi.
65. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Adis Jahovic vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.
68. dakikada Jahovic'in pasını alan Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyon sonucunda penaltı kararı verdi.
69. dakikada beyaz noktaya gelen Ndiaye'nin şutunda kaleci Aykut doğru köşeye uzanarak topun sahibi oldu.
84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında kaleci Aykut topu elinden kaçırınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Berkan filelere gönderdi. 1-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Aykut xxx, Hedenstad xxx, Jimmy Durmaz xx, Fatih Kuruçuk xx, Serhat Ahmetoğlu xx, Aksel xxx, Ndao xx, Muhammed Egemen xx (Vato Arveladze dk. 61 xx) , Lens xx, Salibur xx, Mevlüt xx (Biglia dk. 73 x)
Yedekler: Yavuz, Borini, Ömer Faruk, Batuhan Öztürk, Ali Rıza Aslan, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Göztepe: Arda xxx, Murat Paluli xxx, Kerim Alıcı xx, Gassama xx, Berkan Emir xxx, Esiti xx (Soner dk. 65 xx), Nwobodo xx, Diabate xx (Halil Akbunar dk. 65 xx), Tripic xx (Jahovic dk. 57 x), Cherif Ndiaye x (Napoleoni dk. 86 ?), Ideye x (Zulj dk. 57 xx)
Yedekler: Megyeri, İrfan Can, Kubilay, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Mevlüt Erdinç (dk. 32) (Fatih Karagümrük), Berkan (dk. 84) (Göztepe)
Sarı kartlar: Nwobodo (Göztepe), Serhat (Fatih Karagümrük)
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