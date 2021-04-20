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Milli güreşçi Taha Akgül finale yükseldi

Son dakika haberleri... 'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Milli güreşçi Taha Akgül finale yükseldi
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, ilk turda dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yendi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Akgül, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 4-0'la geçerek adını finale yazdırdı.

Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.

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