Milli güreşçi Taha Akgül finale yükseldi

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, ilk turda dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1 yendi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Akgül, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 4-0'la geçerek adını finale yazdırdı.

Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.