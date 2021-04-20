İtalyan devleri Juventus, Milan ve Inter, İtalya Serie A'da devam etmek istiyor
Son dakika haberleri... "Avrupa Süper Ligi"ni kuran takımlar arasında yer alan; Juventus, Milan ve Inter'in, gelecek sezon da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) devam etmek istediği belirtildi.
Serie A Yönetimi, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi"ni kurması nedeniyle video konferans yöntemiyle bugün olağanüstü bir toplantı yaptı.
Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un bu toplantıya ilişkin haberinde, "Avrupa Süper Ligi"ni kurmaları gerekçesiyle kendi liglerinden de ihraç edilmeleri gündeme gelen Juventus, Milan ve Inter'in, söz konusu toplantıda, "Avrupa Süper Ligi"nin yanı sıra kendi ulusal ligleri olan Serie A'da devam etmek isteklerini belirttiği ifade edildi.
Bu arada, Torino Başkanı Urbano Cairo ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Inter Üst Yöneticisi Giuseppe Marotta ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Serie A'ya ihanet ettiklerini, utanmaları gerektiğini söyledi.
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