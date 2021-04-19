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Galatasaray'dan Mete Kalkavan açıklaması! Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz

, maçına hakem 'ın atanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz. Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır" denildi.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Galatasaray'dan Mete Kalkavan açıklaması! Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz

Süper Lig'in 36.haftasında oynanacak - maçına atandı. , maçın hakemi hakkında resmi sitesi üzerinde sert bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamanın başlığı olarak "Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz.

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