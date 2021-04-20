Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!

Başarılı teknik adam, "Sahaya çıkacağız ve bize inanan ve güvenin insanları mahcup etmeyeceğiz. Sizden son düdüğe kadar mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Sergen Yalçın, "Son haftalardaki puan kayıpları ile kredimiz bitti. Artık hata istemiyorum. Sivas'ta puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.