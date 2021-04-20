20 Nisan 2021, Salı
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Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!

Beşiktaş'ta 'dan oyuncularına uyarı! Ankaragücü beraberliğinden sonra ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Sergen Yalçın'dan öğrencilerine uyarı: Artık kredimiz yok!

A.Gücü beraberliğinden sonra ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.

Başarılı teknik adam, "Sahaya çıkacağız ve bize inanan ve güvenin insanları mahcup etmeyeceğiz. Sizden son düdüğe kadar mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Sergen Yalçın, "Son haftalardaki puan kayıpları ile kredimiz bitti. Artık hata istemiyorum. Sivas'ta puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

İKİ MAÇIN TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ
Beşiktaş yönetimi cuma günü oynanması gereken ve 27 Nisan Salı oynanması gereken maçları için 'ye tarih değişikliği başvurusunda bulundu. TFF, Kayseri maçını cumartesiye, Rize maçını ise 28 Nisan Çarşamba'ya aldı.

HEDEF SERİYİ SONLANDIRMAK!
'ın çalıştırdığı ligde 12 maçtır yenilmiyor. Yiğidolar, 12 maçta 7 galibiyet aldı. seriyi sonlandırmak istiyor.

6 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta kritik Sivas maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. , , , , ve kart görürse Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

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