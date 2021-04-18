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Son dakika: Denizlispor'da flaş ayrılık! Resmen açıkladılar

Son dakika haberleri... Yukatel 'da teknik direktör , üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Son dakika: Denizlispor'da flaş ayrılık! Resmen açıkladılar

Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetimin ise Kutlu'nun istifasını kabul ettiği bildirildi.

Denizlispor'un bu sezon 3'üncü çalıştırıcısı olan Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.

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