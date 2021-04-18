Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir'den gelirken, konuk ekibin gollerini 5 ve 58. dakikalarda Isaac Thelin kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Gaziantep FK ise 51 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak.

İLK YARIDA TEK GOL ÇIKTI

5. dakikada Kasımpaşa, Thelin ile öne geçti. Orta sahadan atılan topu sol kanatta kontrol eden Varga'nın pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Bistrovic ortasını yaptı. Savunmadan seken topu Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1

12. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, ceza alanında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

20. dakikada ev sahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığı penaltı, VAR'dan döndü. Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, Mirallas'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Kenan Özer, rakibiyle mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonun başlangıcını izleyen Arda Kardeşler, penaltı öncesinde Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirip penaltıyı iptal etti.

39. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirallas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Kasımpaşa 1-0 üstün tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada Maxim'in ceza sahası içinden yaptığı rövaşeta vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı.



56. dakikada Bistrovic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Haddadi'nin dokunuşu Günay'da kaldı.



59. dakikada Hadergjonaj'ın çaprazdan vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu boş pozisyondaki Thelin tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2



61. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Olkowski'nin kaleye sert şutunda meşin yuvarlak Varga'dan sekerek kornere gitti.





62. dakikada Rashid'in ortasını Kenan içeri çevirdi, kale önünde boş pozisyondaki topu Dicko kafayla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2



73. dakikada Enver kullandığı kornerde topa iyi yükselen Muhammet'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.



76. dakikada Maxim'in ortasına Papy kafayla dokundu, top az farkla üstten dışarı çıktı.



84. dakikada Güray'ın ortasına Miranda dokundu, direkten dönen topu önünde bulan Muhammet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2



90. dakikada Güray ceza alanına ortasına Muhammet dokundu, top yandan auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Antep'te puanlar paylaşıldı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gaziantep FK: Günay xxx, Olkowski xxx, Djilobodji xxx, Miranda xxx, Güray Vural xxx, Andre Sousa xx (Muhammet Demir dk. 66 xxx), Osama Rashid xx (Jefferson dk. 66 xx), Kenan Özer xxx (Furkan Soyalp dk. 83 xx), Alexandru Maxim xxx, Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 66 xx), Dicko xxx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu, Junior Morais

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto



Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Tosic xxx, Luckassen xxx, Haddadi xx, Loret Sadiku xx, Bistrovic xxx, Hajradinovic xx (Mehmet Feyzi Yıldırım, dk. 90 ?), Kevin Varga xx, Koomson xx (Doğucan Haspolat dk. 46 xx), Isaac Thelin xxx (Fode Koita dk. 71 xx)

Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Tomas Brecka, Anıl Koç, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Isaac Thelin (dk. 5 ve dk. 59) (Kasımpaşa), Nouha Dicko (dk. 62), Muhammet Demir (dk. 85) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Maxim, Güray Vural (Gaziantep FK), Sadiku, Tosic(Kasımpaşa)