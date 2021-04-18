Son dakika: 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Diaz Gallego kazandı
Son dakika haberleri... 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren TUR 2021'de bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.
Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Gallego, sekiz etap sonunda elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021'de şampiyonluğu elde etti.
İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi.
1850 RAKIMA ÇIKTILAR
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bisikletçiler bütün mevsimleri yaşamış oldu.
Kapadokya'da yapılması planlanan ilk etap yoğun kar yağışıyla iptal edilmişti. Kapadokya-Kapadokya etabının yerine bisikletçiler Konya'da oldukça soğuk havada 72.4 kilometrelik bir parkurda tura başladı.
Daha sonra Akdeniz'in sıcak sahillerine inerek güneşli havayı gören (Alanya-Kemer) bisikletçiler, genel klasmanı doğrudan belirleyen Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında 1850 metre rakıma çıktılar.
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