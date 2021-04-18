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Beşiktaş'ta büyük panik! Son 5 haftada 7 puan kayıp

'ta son 5 haftadır kaybedilen puan kayıpları camiayı endişeye sürükledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar kötü futbol nedeniyle “Acaba şampiyonluk kaçacak mı?” endişesi taşıyor… Beşiktaş Teknik Direktörü ise oyuncularına psikolojik destek veriyor.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Beşiktaş'ta büyük panik! Son 5 haftada 7 puan kayıp
'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-Beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.

11 PUANDAN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ
Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- Beyazlılar'da 'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.




KALAN MAÇLARI DA BİR HAYLİ ZOR
Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken deplasmanına da çıkacak.




N'KOUDOU VE MENSAH HEDEFTE
Beşiktaş'ta bu sezon bir türlü bekleneni veremeyen N'Koudou ve Mensah'ın son olarak maçında ortaya koyduğu kötü performans bardağı taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan haftaladda iki oyuncuyu da mecbur kalmadıkça kullanmayacağı iddia ediliyor.



3 HAFTA YOK!
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi… Yıldız oyuncu 3 hafta yok…




VINCENT ABOUBAKAR SİVAS'TA OYNAYACAK
Sakatlığı nedeniyle , , ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü 'dan müjdeli haber geldi... Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan Kamerunlu futbolcu ligin 36. haftasında oynanacak maçında sahada olacak.

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