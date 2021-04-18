Fenerbahçe'nin zirve aşkı! Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışı öncesinde çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti.



Ev sahibi takımın tek golü ise 18. dakikada Ömer Ali'den geldi. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca Mahmut Tekdemir ikinci sarı kartın ardından 60. dakikada oyun dışında kaldı.