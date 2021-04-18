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Fenerbahçe'nin zirve aşkı! Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

’in 35’inci haftasında , deplasmanda ’i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Szalai ve 57’nci dakikada Pelkas kaydetti. Başakşehir’in tek golünü ise 18’inci dakikada Ömer Ali attı.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Fenerbahçe'nin zirve aşkı! Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve yarışı öncesinde çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golü ise 18. dakikada Ömer Ali'den geldi. Turuncu-lacivertlilerde ayrıca Mahmut Tekdemir ikinci sarı kartın ardından 60. dakikada oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaparken, Başakşehir 33 puanda kaldı. Sarı-lacıvertliler 36.haftayı BAY geçerken, Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

: Volkan Babacan - Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Berkay), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk.85 Gulbrandsen), Crivelli (Dk. 66 Chadli)

FENERBAHÇE: Harun Tekin - Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 61 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Gustavo), Kahveci (Dk. 84 Ferdi), Ozan Tufan, Pelkas, Valencia (Dk. 84 Thiam)

GOLLER: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir) - Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Ndayishimiye (Medipol Başakşehir) - Mert Hakan Yandaş, Valencia, Ferdi (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Crivelli ve Aleksic arasındaki anlaşmazlıktan sonra topu önünde bulan Giuliano'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

18'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde topu kapan Başakşehir savunması çok adamla kontratağa çıktı. Visca'nın pasında Nazım'ın müdahalesi sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24'üncü dakikada Caner'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

35'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. İrfan Can'ın rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahasına girmesinin ardından ayağından açtığı topu önünde bulan Pelkas dönerek vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlağı kaleci Volkan kurtardı.

36'ncı dakikada Valencia'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Ndayishimiye'nin son anda yatarak yaptığı müdahale sonrasında meşin yuvarlak kornere gitti.

40'ıncı dakikada Fenerbahçe golü buldu. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan topu kafayla arka direğe aşırdı. Arka direkte Szalai'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.


53'üncü dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

57'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan Tufan pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Pelkas'a verdi. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan filelerle buluştu: 1-2.

72'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ömer Ali, sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Çizgiye iner inmez içeri çevirdiği topta Aleksic'in şutunu kaleci Harun kurtardı.

78'inci dakikada Sosa'nın ortasına Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

87'nci dakikada ceza sahası içinde kaleci Harun'un Gulbrandsen'e müdahalesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

88'inci dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı

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