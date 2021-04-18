FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde UMMC Ekaterinburg şampiyon oldu | Son dakika spor haberi

Karşılaşmaya etkili başlayan Perfumerias Avenida, 7. dakikada farkı çift hanelere taşıdığı (18-7) ve Hayes'in 11 sayılık katkı verdiği ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan UMMC Ekaterinburg, Quigley ve Griner'in kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk kez skoru lehine çevirdi: 25-27. Rus ekibi, Stewart'ın etkili oyunuyla periyodun bitimine 21 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 29-39. UMMC Ekaterinburg, soyunma odasına 39-30 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iki takım da hücumda iyi başladı. Stewart ile dış atışlardan sayılar bulan UMMC Ekaterinburg karşısında Perfumerias Avenida, oyuna kenardan dahil olan Milic'in skor yükünü üstlenmesiyle 29. dakikada farkı 4'e düşürdü: 53-57. UMMC Ekaterinburg, final periyoduna 59-53 önde girdi.

Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Son periyoda iyi başlayan Perfumerias Avenida, 32. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 57-59. Vandersloot'un yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla toparlanan UMMC Ekaterinburg, 39. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 64-75. Kalan bölümde Perfumerias Avenida'nın farkı azaltma çabaları yeterli olmadı ve UMMC Ekaterinburg, karşılaşmadan 78-68 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Özlem Yalman (Türkiye), Jasmina Juras (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Perfumerias Avenida: Dominguez, Hayes 29, Katie Lou Samuelson 6, Karlie Samuelson 7, Hof 8, Milic 8, Alarie 2, Cazorla 3, Rodriguez 5

UMMC Ekaterinburg: Vandersloot 12, Quigley 9, Stewart 12, Meesseman 19, Griner 14, Jones 9, Torrens 3, Beglova

1. Periyot: 21-16

Devre: 30-39

3. Periyot: 53-59

Beş faulle çıkan: 36.17 Hof (Perfumerias Avenida)