Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçı tahmini doğru çıktı: Bu gol bizi şampiyon yapacak
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş - Ankaragücü maçı tahmin doğru çıktı. Beşiktaş’ın maçını birkaç oyuncusu ile birlikte izleyen Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu skor 2-2 olunca, “Bu gol bizi şampiyon yapacak...” dedi.
Hafta içinde "Göreceksiniz! Beşiktaş, Ankaragücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen Emre Belözoğlu'nun tahmini doğru çıktı. Genç teknik adam Ankaragücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi.
HEYECANLA TAKİP ETTİLER
Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.
FENER'E EKSTRA MOTİVASYON
Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor.
8 TOPÇU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu sarı kart sınırında. Bu isimler Caner Erkin, Serdar Aziz, Pelkas, Sosa, Gökhan Gönül, Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can.
F.BAHÇE'DE ALTAY DEPREMİ!
F.Bahçe'de Altay Bayandır şoku yaşanıyor. Altay'ın önceki gün yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğinden travma geçirdi. Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildi ve ameliyat olmasına karar verildi. Altay sezonu kapattı.
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