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Haberler Spor Haberleri Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçı tahmini doğru çıktı: Bu gol bizi şampiyon yapacak

Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçı tahmini doğru çıktı: Bu gol bizi şampiyon yapacak

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu 'nun Beşiktaş - Ankaragücü maçı tahmin doğru çıktı. Beşiktaş’ın maçını birkaç oyuncusu ile birlikte izleyen Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu skor 2-2 olunca, “Bu gol bizi şampiyon yapacak...” dedi.

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Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçı tahmini doğru çıktı: Bu gol bizi şampiyon yapacak
Hafta içinde "Göreceksiniz! Beşiktaş, Ankaragücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen 'nun tahmini doğru çıktı. Genç teknik adam Ankaragücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi.



HEYECANLA TAKİP ETTİLER
Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, , futbolculardan da , , ve ile birlikte izlediği öğrenildi.

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