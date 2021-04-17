İzmir'de Kerem Aktürkoğlu şov! Galatasaraylılar onu konuşuyor

2016'DAN SONRA BİR İLK

Öte yandan Kerem, Galatasaray'da 2016 yılından bu yana bir ilki yaşadı. Sarı kırmızılılarda hat-trick yapan son Türk oyuncu Yasin Öztekin olmuştu. O tarihten bu yana bir maçta 3 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.