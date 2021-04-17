17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yumruklarımı sıkıp yutkunuyorum Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor! Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası bomba sözler

Yumruklarımı sıkıp yutkunuyorum Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor! Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası bomba sözler

'de 'yi 3-1 mağlup eden 'da Teknik Direktör maç sonunda açıklamalarda bulundu. Terim "Bazen ben de yumruklarımı sıkıp, yutkunuyorum. Tam o an Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor." ifadelerini kullandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Yumruklarımı sıkıp yutkunuyorum Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor! Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası bomba sözler

Spor Toto 'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör açıklamalarda bulundu.

GOLÜ DE GÜZEL YEDİK

Oyuna iyi başladık, birçok kornerle beraber. Muslera'ya top değmeden gol yedik, yalnız golü de güzel yedik inkar etmemek lazım.

OYNADIĞIMIZ SİSTEM KEREM VE HALİL'E UYGUNDU

İyi reaksiyon gösterdik düşüncesindeyim, pas ve toplu oyunu iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, saha rotasyonları arkasını manipüle etme imkanı verdi. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü sağdan attı.

Oynadığımız sistem Kerem ve Halil'e uygun oldu. Oyunun kontrolünü maç boyunda kaybetmedik. Zaman zaman baskıyı denedik onda da başarılı olduk. Daha doğru yapabilirsek çok memnun olacağım.

DAHA İSTEKLİYDİK

Saracchi'ye bol yer verdik, oyunu genişletmesi için. Golde markaj yapmamamız büyük hata, ondan sonra pozisyon vermedik. Oyun içerisinde Göztepe'nin işlerini zorlaştırdık. Hücum oyuncuları çok kabiliyetli, kolay olmayacaktı ama 2 farkı erken bulsak farklı olabilirdi. 3 puan doğru zaman ve yerde geldi.

Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimize inanıyorum. Daha istekliydik, daha istekli bir Galatasaray vardı. O da sahaya yansıdı, oyuncularımı tebrik ediyorum ve Göztepe'ye başarılar diliyorum.

50 YILDIR BU ÜÇGEN İÇİNDEYİM

40 yıla yakın hizmet etmişim ben kulübüme, bazen kendimi cezalandırıyorum oyuncularıma 3 gün izin verdiğim zaman. Benim şöyle bir üçgenim var. Galatasaray, aile ve sevdiklerim. Ben 50 yıldır bu üçgen içindeyim.

SÖZ VERDİĞİM İÇİN YUTKUNUYORUM

Ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Dediğim gibi Galatasaraylılara söz verdiğim için bir daha yutkunuyorum.

"YUMRUKLARIMI SIKIYORUM"

Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. Ama o arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Açıkçası kendimi üzüyorum. Ama unutulmamalı ki ben de insanım. Bir daha yutkunuyorum.

"8-18 DEMİŞTİK..."

"Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Futbol sahası bizim işimiz. Eğer rahat edebilirsek, o taraftan devam edeceğiz."

"8-18 demiştik. 6 puan farkla ilgili bir şey dememi mi istiyorlar? Bakın şampiyonluklarımıza, geriden gelerek, vazgeçmeyerek, karakterimizi sahaya koyarak olmuştur. Galatasaraylı futbolcular, geriden gelerek, pes etmeyerek, iddialarından vazgeçmeyerek ve karakterleriyle şampiyonluklar kazanmıştır. Bugün de söylüyorum. Vazgeçmeyeceğiz."

HATA VARSA BENİMDİR

"Şu ana kadar olan bölüm, bize yakışan değil. Benim Galatasaray'daki dönemlerimde pek aldığım netice değil. Hata varsa benimdir. Ben seçiyor oynatıyorum. Benim yanlışımdır. Onlar iyi niyetleriyle oynuyorlar. Zaman zaman hataları oluyor, futbol hatalar oyunu."

"7 maçta her şey olur. Şampiyonluklar kazanılır, yitirilir. Sonuçta biz vazgeçmiyoruz. Nasipse, Allah izin verirse bakacağız."

Cimbom şampiyonluğu istiyor! CİMBOM ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA