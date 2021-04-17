Yumruklarımı sıkıp yutkunuyorum Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor! Fatih Terim'den Göztepe maçı sonrası bomba sözler

HATA VARSA BENİMDİR

"Şu ana kadar olan bölüm, bize yakışan değil. Benim Galatasaray'daki dönemlerimde pek aldığım netice değil. Hata varsa benimdir. Ben seçiyor oynatıyorum. Benim yanlışımdır. Onlar iyi niyetleriyle oynuyorlar. Zaman zaman hataları oluyor, futbol hatalar oyunu."

"7 maçta her şey olur. Şampiyonluklar kazanılır, yitirilir. Sonuçta biz vazgeçmiyoruz. Nasipse, Allah izin verirse bakacağız."