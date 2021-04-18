Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı

Teknik direktör Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" mesajını yazdı.

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