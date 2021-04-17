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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

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