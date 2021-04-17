Cimbom şampiyonluğu istiyor! Göztepe 1-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MAÇIN DETAYLARI

STAT: Gürsel Aksel



HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)



GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Gassama (x) (Dk. 65 Murat x), Atınç (xx), Berkan (x), Burekovic (xx), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 72 Zulj), Diabate (xx) (Dk. 65 Tripic x), Halil (xx), Ndiaye (x) (Dk. 46 Esiti xx), Jahovic (x) (Dk. 81 Ideye)



GALATASARAY: Muslera (xxx) - Şener (xx), Luyindama (xxx), Marcao (xxx), Saracchi (xx), Taylan (xxx) (Dk. 74 Etebo x), Fernandes (xxxx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 82 Arda), Kerem (xxxx) (Dk. 68 Onyekuru x), Feghouli (xxx) (Dk. 82 Ömer), Halil (xx) (Dk. 67 Oğulcan x)



GOLLER: Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 18, Dk. 39 ve Dk. 64 (P) Kerem (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Nwobodo (Göztepe) - Kerem (Galatasaray)

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Soldan gelişen atakta Burekovic'in ortaladığı topa Diabate gelişine voleyi vurdu, bu mükemmel golle perdeyi açtı: 1-0.



18'inci dakikada Galatasaray tabelayı eşitledi. Halil'in ara pasında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Kerem plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



39'uncu dakikada Galatasaray üstünlüğü yakaladı. Taylan'ın derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerem bekletmeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can'dan seken top uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.



42'nci dakikada Göztepe Berkan'ın kırmızı kart görmesiyle önce 10 kişi kaldı. Gole giden Halil'i düşüren Berkan direkt kırmızı kart gördü. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve kırmızı kart iptal edildi.



45+3'üncü dakikada Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Feghouli'nin ara pasında Halil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, İrfan Can meşin yuvarlağı çıkardı.



45+4'üncü dakikada Fernandes yerden kesti, Feghouli'nin gelişine vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.