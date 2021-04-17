17 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay Bayındır ameliyat olacak

Son dakika haberi... , Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiğini ve genç file bekçisinin ameliyat olacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 17.04.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'ye kötü haber! Altay Bayındır ameliyat olacak

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık olduğunu ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

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