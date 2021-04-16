16 Nisan 2021, Cuma
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Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! Başakşehir-Fenerbahçe maçını...

Son dakika haberine göre; 'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasında 'in Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadeleyi yönetecek.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! Başakşehir-Fenerbahçe maçını...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 NİSAN PAZAR:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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