Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! Başakşehir-Fenerbahçe maçını...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 NİSAN PAZAR:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır