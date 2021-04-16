16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da parti skandalı! Müdavimleri ortaya çıktı o isimler şok etti

Galatasaray'da parti skandalı! Müdavimleri ortaya çıktı o isimler şok etti

Son dakika haberine göre; Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan 'da 'parti' skandalı camiayı derinden sarstı. ’un dışında başka isimlerin de aleme katıldığı ortaya çıktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
ABONE OL
Galatasaray'da parti skandalı! Müdavimleri ortaya çıktı o isimler şok etti

'in için söylediği sözler 'de ve 'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece 'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte 'da yaşanan parti krizinin perde arkası...

MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ SÖZLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.

DONK TEK BAŞINA DEĞİL

Mustafa Cengiz'in bu ifadesiyle birlikte Ryan Donk ve Mustafa Cengiz'in dile getirdiği partiler Türkiye ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Fakat Donk'un bu partilerde tek başına olmadığı öğrenildi.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i isyan ettiren "seks partileri" konusu gündeme bomba gibi düştü.

PARTİLERDE KİMLER YER ALIYOR?

Başkan Cengiz'in 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında asıllı Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'u hedef göstererek, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar" sözleri geniş yankı uyandırırken, kamuoyu da "Bu partilere hangi futbolcular katılıyor?" sorusunu sormaya başladı.

BABEL VE ÖMER BAYRAM MÜDAVİMLER

Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına da yine Milliyet ulaştı. Partilerin müdavimleri arasında Ryan ile 'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPILAN PARTİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi geçen sezon 'a kaybedilen derbiden sonra yine Babel, Donk ve 'nın dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri olay olmuştu. Taraftarlar ve camia bu üçlüye ciddi tepki koymuştu.

RADİKAL KARARLAR ALINACAK

Bu arada takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi. Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan Mustafa Cengiz'in kulağına giderken, Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi.

'HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK'

Hatta Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde de kamuoyu önünde sert mesajlar vererek, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil" ifadelerini kullanmıştı.

TERİM'DEN TARİHİ KARAR

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 'Bıktık Donk'un seks partilerinden' ve Fatih Terim için 'Bir ABD'Ye gidiyor bir Bodrum'a sözleri büyük ses getirdi. Bu gelişmeler yaşanırken gözler Terim'e çevrildi. Tecrübeli teknik adamın hafta sonu oynanacak Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunucağı öğrenildi.

GALATASARAY'DA OLAĞANÜSTÜ SAATLER

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları; Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetici Mahmut Recevik'in bugün kendi aralarında bir toplantı yapacağı ve Mustafa Cengiz'in takımı ve Terim'i hedef alan sözlerini masaya yatıracağı öğrenildi.

Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki açıklamaları yönetim içerisinde büyük rahatsızlık yarattı. Dün Milliyet'te yer alan haber sonrası sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Yaşanan tatsız gelişmeler üzerine bugün olağanüstü bir toplantı yapılacağı ve konuyla ilgili radikal bir karar alınabileceği öğrenildi.

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları; Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetici Mahmut Recevik'in kendi aralarında düzenleyeceği bu toplantının ana gündem maddeleri Başkan Cengiz Cengiz'in futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim'i hedef alan sözleri olacak.

Öte yandan Galatasaray'da Başkan ile 2. Başkan'ın da arası açıldı. Mustafa Cengiz'in oyunculara yönelik "haysiyet ve şeref" çıkışından sonra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın kendisinden habersiz tesislere giderek takımla fotoğraf vermesinden rahatsız olduğu öğrenildi.

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın son dönemde Cengiz'e yakın olmadıkları belirtildi. Albayrak ve Günay'ın kafa kafaya vererek yeni bir başkan ile yola çıkma arzusunda oldukları bildirildi. İkilinin bu hamlesi sarı-kırmızılı camiada "Yeni bir Mustafa Cengiz arıyorlar" yorumunu beraberinde getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA