Galatasaray'da parti skandalı! Müdavimleri ortaya çıktı o isimler şok etti
Son dakika haberine göre; Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Galatasaray'da 'parti' skandalı camiayı derinden sarstı. Ryan Donk’un dışında başka isimlerin de aleme katıldığı ortaya çıktı.
Mustafa Cengiz'in Ryan Donk için söylediği sözler Türkiye'de ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Bu partilerde sadece Donk'un değil bazı genç futbolcuların bile yer aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan parti krizinin perde arkası...
MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ SÖZLER
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanmıştı.
DONK TEK BAŞINA DEĞİL
Mustafa Cengiz'in bu ifadesiyle birlikte Ryan Donk ve Mustafa Cengiz'in dile getirdiği partiler Türkiye ve Avrupa'da manşetlere taşındı. Fakat Donk'un bu partilerde tek başına olmadığı öğrenildi.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i isyan ettiren "seks partileri" konusu gündeme bomba gibi düştü.
PARTİLERDE KİMLER YER ALIYOR?
Başkan Cengiz'in 12 Nisan'da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Surinam asıllı Hollandalı futbolcuları Ryan Donk'u hedef göstererek, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar" sözleri geniş yankı uyandırırken, kamuoyu da "Bu partilere hangi futbolcular katılıyor?" sorusunu sormaya başladı.
BABEL VE ÖMER BAYRAM MÜDAVİMLER
Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına da yine Milliyet ulaştı. Partilerin müdavimleri arasında Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.
RADİKAL KARARLAR ALINACAK
Bu arada takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi. Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan Mustafa Cengiz'in kulağına giderken, Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi.
'HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK'
Hatta Başkan Cengiz geçtiğimiz günlerde de kamuoyu önünde sert mesajlar vererek, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil" ifadelerini kullanmıştı.
TERİM'DEN TARİHİ KARAR
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 'Bıktık Donk'un seks partilerinden' ve Fatih Terim için 'Bir ABD'Ye gidiyor bir Bodrum'a sözleri büyük ses getirdi. Bu gelişmeler yaşanırken gözler Terim'e çevrildi. Tecrübeli teknik adamın hafta sonu oynanacak Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunucağı öğrenildi.
GALATASARAY'DA OLAĞANÜSTÜ SAATLER
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları; Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetici Mahmut Recevik'in bugün kendi aralarında bir toplantı yapacağı ve Mustafa Cengiz'in takımı ve Terim'i hedef alan sözlerini masaya yatıracağı öğrenildi.
Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki açıklamaları yönetim içerisinde büyük rahatsızlık yarattı. Dün Milliyet'te yer alan haber sonrası sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Yaşanan tatsız gelişmeler üzerine bugün olağanüstü bir toplantı yapılacağı ve konuyla ilgili radikal bir karar alınabileceği öğrenildi.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları; Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetici Mahmut Recevik'in kendi aralarında düzenleyeceği bu toplantının ana gündem maddeleri Başkan Cengiz Cengiz'in futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim'i hedef alan sözleri olacak.
Öte yandan Galatasaray'da Başkan ile 2. Başkan'ın da arası açıldı. Mustafa Cengiz'in oyunculara yönelik "haysiyet ve şeref" çıkışından sonra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın kendisinden habersiz tesislere giderek takımla fotoğraf vermesinden rahatsız olduğu öğrenildi.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın son dönemde Cengiz'e yakın olmadıkları belirtildi. Albayrak ve Günay'ın kafa kafaya vererek yeni bir başkan ile yola çıkma arzusunda oldukları bildirildi. İkilinin bu hamlesi sarı-kırmızılı camiada "Yeni bir Mustafa Cengiz arıyorlar" yorumunu beraberinde getirdi.
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