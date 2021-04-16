Galatasaray Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti!

KASIMPAŞA'YA 500 BİN TL ÖDENECEK

Genç sol bek için Galatasaray'ın, Kasımpaşa'ya 500 bin TL yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kasımpaşa Kulübü ise bu gelişme üzerine Aytaç Kara'nın ardından Galatasaray ile anlaşan bir diğer futbolcu Çağtay Kurukalıp'ı da kadro dışı bıraktı.

Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay milli takımlarda alt yaş gruplarında 43 kez forma giyerken kaptanlık yaptı.