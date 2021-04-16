16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti!

Galatasaray Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti!

takımlarından uzun süredir takip edilen ve ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan U19 Milli Takımı’nın kaptanı Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2021
ABONE OL
Galatasaray Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti!

G.Saray Aytaç Kara'nın ardından 'nden önemli bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

G.Saray scout ekibinin tam 3 senedir takip ettiği U 19 Milli Takımı'nın kaptanı sarı kırmızılılarla kesin anlaşmaya vardı ve bu gelişme üzerine kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

uzun süredir takip ettiği futbolcunun transfer şartlarının da etkisi ile elini çabuk tuttu ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı.

KASIMPAŞA'YA 500 BİN TL ÖDENECEK

Genç sol bek için Galatasaray'ın, 'ya 500 bin TL yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kasımpaşa Kulübü ise bu gelişme üzerine Aytaç Kara'nın ardından Galatasaray ile anlaşan bir diğer futbolcu Çağtay Kurukalıp'ı da kadro dışı bıraktı.

Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay milli takımlarda alt yaş gruplarında 43 kez forma giyerken kaptanlık yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA