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Haberler Spor Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takıma kötü haber! 6 aydan fazla sahalardan uzak kalacak

Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takıma kötü haber! 6 aydan fazla sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş, ve Hasic'in ağır sakatlıklarından sonra 'a kiralık verdiği Atakan Üner'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takıma kötü haber! 6 aydan fazla sahalardan uzak kalacak

Genç futbolcunun dün oynanan Boluspor maçında sakatlandığı ve sol diz yan bağlarının koptuğu öğrenildi. Yarın ameliyat edilecek olan Atakan'ın, Dorukhan'ın daha önce yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık yaşadığı ve tedavi süresinin 6 ayı geçebileceği öğrenildi.

Atakan'ın sakatlığı ile ilgili kulübün açıklama yapması bekleniyor.

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