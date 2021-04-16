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CANLI | Konyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de nefes kesen maç

CANLI | ! Süper Lig'de nefes kesen maç | Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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CANLI | Konyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de nefes kesen maç

Süper Lig'in 35. haftasının kritik maçında İttifak Holding Konyaspor kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maçta ilk düdük çaldı.

Dakika 4: Konyaspor'da Zymer Bytyqi'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta kaleci topu kornere gönderdi.

Dakika 19: Konyaspor'da sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. Pozisyon sonrası Jevtovic itildiği gerekçesiyle penaltı bekledi.

Dakika 45: Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

Dakika 45+1: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi

İLK 11'LER:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen

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