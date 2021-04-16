16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika: Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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