Son dakika: Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.