Fenerbahçe tüm kozlarını kullanıyor: Boateng transferi için Mesut Özil devrede!

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP

Bu arada Fenerbahçe'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek.

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