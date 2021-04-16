16 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe tüm kozlarını kullanıyor: Boateng transferi için Mesut Özil devrede!

Boateng transferinde kararlı! Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, için Özil kozunu da devreye soktu. 'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen , Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Fenerbahçe tüm kozlarını kullanıyor: Boateng transferi için Mesut Özil devrede!

Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan , için Özil kozunu da devreye soktu. 'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen , Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.

MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK!
Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

İLETİŞİM SIKLIĞI ARTIRILDI
Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i da istiyor. Fenerli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Bu arada Fenerbahçe'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek.

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