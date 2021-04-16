Galatasaray'ın yeni 10 numarası Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy takibe alındı

Mostafa Mohamed'in takip edildiği dönemde Galatasaraylı scoutların dikkatini çeken Afsha bu sezon kulübü El-Ahly adına 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki Mısırlı 10 numara düzenli olarak milli takımına da çağrılıyor. El-Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.