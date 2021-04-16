Galatasaray'ın yeni 10 numarası Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy takibe alındı
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Geçen ay Belhanda’nın sözleşmesini fesheden Galatasaray’da 10 numaralı forma boşa çıktı. Yeni sezonda bu bölgeye transfer yapacak sarı-kırmızılı kulüp, listesine Mısır’dan ‘Afsha’ olarak anılan Mohamed Magdy Morsy’yi aldı. El-Ahly ile 2024’e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için Galatasaray’ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.
Mostafa Mohamed'in takip edildiği dönemde Galatasaraylı scoutların dikkatini çeken Afsha bu sezon kulübü El-Ahly adına 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki Mısırlı 10 numara düzenli olarak milli takımına da çağrılıyor. El-Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.
Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de İzmir deplasmanında yok. İleri uçta tek forvet olarak Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise Oğulcan Çağlayan olacak.
GÖZTEPE'YE YENİ ÜÇLÜ
İlk 11'çıktığı 13 maçta sadece 5 galibiyet gören Etebo 3 hafta sonra kulübeye çekiliyor. Göztepe deplasmanında Taylan Antalyalı ön liberoda olacak. Taylan'ı Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak. Taktik çalışmalarda orta sahada Taylan-Gedson-Emre üçlüsü oynuyor.
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