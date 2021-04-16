16 Nisan 2021, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın yeni 10 numarası Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy takibe alındı

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy takibe alındı

'da flaş transfer gelişmesi... Geçen ay ’nın sözleşmesini fesheden Galatasaray’da 10 numaralı forma boşa çıktı. Yeni sezonda bu bölgeye transfer yapacak sarı-kırmızılı kulüp, listesine Mısır’dan ‘Afsha’ olarak anılan Mohamed Magdy Morsy’yi aldı. El-Ahly ile 2024’e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için Galatasaray’ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy takibe alındı

'in takip edildiği dönemde Galatasaraylı scoutların dikkatini çeken Afsha bu sezon kulübü El-Ahly adına 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki Mısırlı 10 numara düzenli olarak milli takımına da çağrılıyor. El-Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için 'ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.

ÜLKESİNDE ÖNEMLİ YETENEKLER ARASINDA

10 numara pozisyonunda ve hücum hattında kanatlarda görev yapan 1996 doğumlu oyuncu, ülkesinde önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Mostafa Mohamed'den memnun olan sarı-kırmızılılar, Mısır'dan transfere Afsha ile devam edebilir.

HALİL'İN YEDEĞİ OĞULCAN

Babel'in cezalı olduğu maçında yüzünden operasyon geçiren ve sakatlanan da forma giyemeyecek.

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de İzmir deplasmanında yok. İleri uçta tek forvet olarak oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise olacak.

GÖZTEPE'YE YENİ ÜÇLÜ

İlk 11'çıktığı 13 maçta sadece 5 galibiyet gören Etebo 3 hafta sonra kulübeye çekiliyor. Göztepe deplasmanında Taylan Antalyalı ön liberoda olacak. Taylan'ı ve tamamlayacak. Taktik çalışmalarda orta sahada Taylan-Gedson-Emre üçlüsü oynuyor.

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