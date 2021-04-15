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Son dakika: Süper Lig'de 35. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika haberleri... 'de 35. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. TFF, Süper Lig'de 35. haftanın ilk gününde 4 maçın hakemlerini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: Süper Lig'de 35. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

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