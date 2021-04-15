Son dakika: Süper Lig'de 35. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. TFF, Süper Lig'de 35. haftanın ilk gününde 4 maçın hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya