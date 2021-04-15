Son dakika | Galatasaray'ın eski oyuncusu geri dönüyor

Fransız kulübü Rennes'de kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi, sezon sonu Roma'ya geri dönüyor.

Rennes'in 32 yaşındaki Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayacağı iddia edildi. Geleceğiyle ilgili Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Nzonzi, "Şu an takımdaki geleceğim hakkında birşey diyemem. Belirsizlik devam ediyor. Roma ile sözleşmemde bir yıl daha var. Geleceğimi nasıl gördüklerini bilmiyorum. Rennes'de kendimi iyi hissediyorum, çok iyi bir kulüp" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA 6 AY OYNADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Rennes'e kiralanan Steven Nzonzi, 2020-2021 sezonunda Fransız ekibinde 34 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Nzonzi, 2019-2020 sezonunda 6 ay kadar Galatasaray forması giymişti.