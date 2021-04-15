15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Ankaragücü maçında yok

Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Ankaragücü maçında yok

'ta Aboubakar maçında olmayacak. 'un şok eden sakatlığı sonrası yoğun bir tedavi programına alınan yıldız dünkü idmana da çıkmadı. Aboubakar'ın ve maçlarının ardından Ankaragücü karşısında da forma giymesi beklenmiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2021
ABONE OL
Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Ankaragücü maçında yok

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Cenk Tosun'un şok eden sakatlığı sonrası yoğun bir tedavi programına alınan Kamerunlu yıldız dünkü idmana da çıkmadı. Aboubakar'ın Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarının ardından Ankaragücü karşısında da forma giymesi beklenmiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA