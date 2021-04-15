Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Ankaragücü maçında yok

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Cenk Tosun'un şok eden sakatlığı sonrası yoğun bir tedavi programına alınan Kamerunlu yıldız dünkü idmana da çıkmadı. Aboubakar'ın Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarının ardından Ankaragücü karşısında da forma giymesi beklenmiyor.

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