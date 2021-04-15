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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi kayboldu! Galatasaray etkilenecek mi?

'ın ara transfer döneminde ekibi 'ten kiraladığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olmadan önce Mısır ekibiyle imzaladığı yeni sözleşmenin kaybolduğu öğrenildi. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi kayboldu! Galatasaray etkilenecek mi?

Ara transfer döneminde kadrosunu birkaç isimle güçlendiren 'da takıma katılan isimlerden biri de olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, 'ın ekibinden forma giyen Mısırlı golcüyü 1.5 yıllığına kiralamıştı.

Galatasaray formasıyla ilk kez bir takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Galatasaray ile çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Mohamed, daha sonra çıktığı 5 maçta sessiz kalmıştı.

Mısır'da yayın yapan Koora365 sitesinde yer alan haberde Zamalek'in Mostafa Mohamed'in kontratına ilişkin sorun yaşadığı belirtildi.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcünün transferden önce kulübüyle yeni bir imzaladığı ifade edildi.

Haberde bu sözleşmenin kulüpte olmadığı belirtilirken bulunması için bir komitenin kurulmasının istendiği kaydedildi.

KULÜP YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Sözleşmenin kaybolmasından sonra kulüpte büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken, yöneticilerden Ahmed Ibrahim'in görevinden istifa ettiği belirtildi.

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