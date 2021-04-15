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Galatasaray Joshua King'e talip! Forvete 'kral' takviye!

'da flaş transfer gelişmesi... Ada basınına göre , 'da kiralık oynayan Joshua Kign'e teklif hazırlığında. Norveçli futbolcu , ve sol kanaatt görev yapıyor. , formasıyla 184 maça çıktı ve 53 gol atıp 19 asist yaptı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Galatasaray Joshua King'e talip! Forvete 'kral' takviye!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'da sesleri yükseliyor.

isimli internet sitesinin özel haberine göre Sarı- Kırmızılılar, Norveçli yıldıza teklif hazırlığı yapıyor.

Ara transfer döneminde 'tan 'a kiralanan King şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Everton'ın King'e yeni bir teklif yapmayacağı ve 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda serbest kalacağı belirtiliyor.

, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Norveçli yıldız bu sezon 'te 12, 'de ise 8 maça çıkmasına rağmen gol atamadı.

2008'de 'dan takımına transfer olan Joshua King'in oynadığı takımlar kulüpler arasında , ve da bulunuyor.

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