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Fenerbahçe'den genç atağı! Emre Belözoğlu iki ismi istiyor

'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler 'un iki genç yeteneği ve

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Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Fenerbahçe'den genç atağı! Emre Belözoğlu iki ismi istiyor
Fenerbahçe yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimler 'un iki genç yeteneği ve

20 yaşındaki sağ bek bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor… 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu da bu sezon 'de müthiş bir çıkış yakaladı…

Sarı-Lacivertliler'de A Takım Direktörü 'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi…

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