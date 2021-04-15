15 Nisan 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde: Savunmaya Jerome Boateng!

'de flaş transfer gelişmesi... Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken , ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek 32 yaşındaki stoper Boateng'in transferini bitirmek istiyor. 76 kez formasını giydi... Bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti…

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Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde: Savunmaya Jerome Boateng!

Fenerbahçe yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki stoperi Jerome Boateng var…

YÖNETİM ŞARTLARINI ÖĞRENDİ


Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. Boateng'e ve 'den de talipler var.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.

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