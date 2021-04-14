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Canlı I Borussia Dortmund Manchester City canlı anlatım izle

rövanş maçında Alman ekibi ile İngiliz temsilcisi , Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 2-1 kazanarak yarı finale yaklaşan City, avantajlı bir skor elde ederek tur atlayan taraf olmak istiyor. ise güçlü rakibini devirerek yarı finalde 'nin rakibi olmayı amaçılıyor. Borussia Dortmund - Manchester City maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Canlı I Borussia Dortmund Manchester City canlı anlatım izle

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Signal Iduna Park'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Manchester City maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Hitz, Guerreiro, Hummels, Akanji, Morey, Can, Dahoud, Bellingham, Knauff, Reus, Haaland

Manchester City: Ederson, Walker, Zinchenko, Dias, Stones, Rodrigo, İlkay, De Bruyne, Foden, Bernardo, Mahrez

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