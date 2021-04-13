Yeşil sahada güzel görüntüler! Maçtaki sakatlık tedavisi sırasında futbolcular oruçlarını açtılar
TFF 1’inci Lig'de 30'uncu haftada deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşan Ankara Keçiörengücü’nde bazı futbolcular, sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılırken duran maç sırasında ezan okununca saha kenarında oruçlarını açtı.
SPOR DHA
TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Karşılaşmanın 11'inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu.
Bu sırada Giresun'da iftar vakti olan saat 19:11'de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı.
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