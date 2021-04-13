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Son dakika | Galatasaray'da tarihi protesto! Futbolcular "idmana çıkmama" toplantısı yaptı

Galatasaray'da başkan 'in açıklamaları kulüp içinde de boma etkisi yarattı. Başkan Cengiz'in futbolcularla ilgili olarak "Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek." sözlerinden sonra toplantı yapıldı ve idmana çıkmama seçeneği masaya yatırıldı.

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Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika | Galatasaray'da tarihi protesto! Futbolcular idmana çıkmama toplantısı yaptı

Galatasaray'da taşlar adeta yerinden oynadı. Başkan 'in ve TFF'ye yönelik açıklamaları dışında futbolcuları da sert şekilde eleştirmesi bomba etkisi yarattı.

Oyuncular Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncuların gerçekleştirdiği toplantıda antrenmana çıkmama konusu da gündeme geldi ama uygulamaya konmadı.

Oyuncular akşam idmanına katıldı. Teknik direktör 'in bu duruma nasıl tepki verdiği de merak konusu...

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum. "

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