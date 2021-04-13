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Trabzonspor Kenan Karaman için temasları hızlandırdı! Avcı'dan çağrı: Trabzon'a gel

'da flaş transfer gelişmesi... Trabzonspor sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan için girişimlere hız verdi. Teknik direktör , milli futbolcu ile bizzat görüşerek ikna turlarına katıldı. Tecrübeli hocanın Kenan’a, “Trabzonspor en doğru yer. Burada daha fazla forla şansı bulursun” ifadesini kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun henüz kesin kararını vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi

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Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Trabzonspor Kenan Karaman için temasları hızlandırdı! Avcı'dan çağrı: Trabzon'a gel

sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan için girişimlere hız verdi. Teknik direktör , milli futbolcu ile bizzat görüşerek ikna turlarına katıldı.

Tecrübeli hocanın Kenan'a, "Trabzonspor en doğru yer. Burada daha fazla forla şansı bulursun" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun henüz kesin kararını vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi

SEZON SONUNDA KARAR VERECEK
Çok sayıda kulüpten teklif alan Kenan Karaman sezon sonunda kararını belirleyecek.

GÖZLER 3 YILDIZA ÇEVRİLDİ
Abdullah Avcı sağlık kurulunun , ve konusunda vereceği raporları bekliyor. Tecrübeli hoca tüm planını 3 yıldızın da maçında oynaması üzerine yapıyor.

ABDÜLKADİR TAKIMA DÖNÜYOR!
Uzun süren tedavisi biten bu hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak. Ancak genç yıldızın forma giymesi konusunda acele edilmeyeceği öğrenildi.

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