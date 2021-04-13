İstatistik yalan söylemez! Beşiktaş zirvede!
Beşiktaş bu sezon istatistiklere damga vurdu. 70 puanla zirvede yer alan ve 16. şampiyonluğa çok yaklaşan Siyah-Beyazlılar, ligin en çok gol atan, en az yenilen, en fazla oyuncusu gol atan vb. istatistiklerde de en tepede yer alıyor.
Sergen Yalçın yönetiminde 16. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş istatistiklerde de rakiplerinin önünde…
Sergen hoca ile kolej havası yakalayan ve oynadığı maçlarda bunu hissettiren Kartal, 70'le ligin en fazla gol atan takımı. 22 galibiyetle de en fazla kazanan takım konumunda. Ayrıca 6 yenilgiyle de bu alanda rakiplerinin önünde.
BEŞİKTAŞ'TA HERKES GOL ATIYOR
Kartal'da takımdaşlık üst seviyede. Skor neredeyse tüm takıma dağılmış durumda. Siyah- Beyazlılar ligde en fazla oyuncusu gol atan takım... Açık oyunda en çok gol bulan takım olan Beşiktaş, altı pastan ve ceza sahası dışından en çok gol bulan ekip.
KARTAL KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR!
Beşiktaş, hücum futbolu oynamasına rağmen Süper Lig'in kontra ataktan en çok gol atan takımı… Siyah-Beyazlılar, 70 gol bulduğu ligde en çok kafa atan takım sıralamasında da ligin zirvesinde yer alıyor. F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'u geride bırakan Sergen Yalçın'ın öğrencileri ligde birçok istatistikte en tepede bulunuyor.
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