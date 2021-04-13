13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İstatistik yalan söylemez! Beşiktaş zirvede!

İstatistik yalan söylemez! Beşiktaş zirvede!

bu sezon istatistiklere damga vurdu. 70 puanla zirvede yer alan ve 16. şampiyonluğa çok yaklaşan Siyah-Beyazlılar, ligin en çok gol atan, en az yenilen, en fazla oyuncusu gol atan vb. istatistiklerde de en tepede yer alıyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
İstatistik yalan söylemez! Beşiktaş zirvede!

Sergen Yalçın yönetiminde 16. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan istatistiklerde de rakiplerinin önünde…

ile kolej havası yakalayan ve oynadığı maçlarda bunu hissettiren , 70'le ligin en fazla gol atan takımı. 22 galibiyetle de en fazla kazanan takım konumunda. Ayrıca 6 yenilgiyle de bu alanda rakiplerinin önünde.

BEŞİKTAŞ'TA HERKES GOL ATIYOR


Kartal'da takımdaşlık üst seviyede. Skor neredeyse tüm takıma dağılmış durumda. Siyah- Beyazlılar ligde en fazla oyuncusu gol atan takım... Açık oyunda en çok gol bulan takım olan Beşiktaş, altı pastan ve ceza sahası dışından en çok gol bulan ekip.

KARTAL KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR!
Beşiktaş, hücum futbolu oynamasına rağmen 'in kontra ataktan en çok gol atan takımı… Siyah-Beyazlılar, 70 gol bulduğu ligde en çok kafa atan takım sıralamasında da ligin zirvesinde yer alıyor. F.Bahçe, G.Saray ve 'u geride bırakan 'ın öğrencileri ligde birçok istatistikte en tepede bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA