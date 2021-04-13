13 Nisan 2021, Salı
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Antalyaspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

'de son zamanlarda artan vakalarına bir yenisi daha eklendi. tarafından yapılan resmi açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Antalyaspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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