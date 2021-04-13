Antalyaspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig'de son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Antalyaspor tarafından yapılan resmi açıklamada, 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.
SPOR AA
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.