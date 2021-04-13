İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Fatih Terim gemileri yaktı!
Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, listesini de netleştirmeye başladı. Cimbom, yeni sezon için o isimleri gündemine aldı. İşte o liste ve tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine o isimler geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer listesini duyurdu.
Galatasaray'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. Fatih Terim, Muslera'ya alternatif olarak Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine ekledi.
Belhanda'nın yokluğunu arayan sarı kırmızılılar, Draxler konusunda da sezon sonu bekleniyor.
Cimbom, daha önce de gündemine aldığı Kenan Karaman için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de ilgilendiklerini açıkladığı Okay Yokuşlu için sezon sonu temasa geçilecek.
Sarı-kırmızılılar; Salih Uçan için de görüşmelerini sürdürüyor.
Aslan ayrıca, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de anlaşmaya vardı.
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