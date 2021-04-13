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İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Fatih Terim gemileri yaktı!

'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, listesini de netleştirmeye başladı. Cimbom, yeni sezon için o isimleri gündemine aldı. İşte o liste ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Fatih Terim gemileri yaktı!

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Ara döneminde kadrosunu , , Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine o isimler geldi.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu , Galatasaray'ın transfer listesini duyurdu.

Galatasaray'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. , Muslera'ya alternatif olarak 'un 18 yaşındaki kalecisi 'ı listesine ekledi.

Belhanda'nın yokluğunu arayan sarı kırmızılılar, Draxler konusunda da sezon sonu bekleniyor.

Cimbom, daha önce de gündemine aldığı için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de ilgilendiklerini açıkladığı için sezon sonu temasa geçilecek.

Sarı-kırmızılılar; için de görüşmelerini sürdürüyor.

Aslan ayrıca, 'nın orta saha oyuncusu ile de anlaşmaya vardı.

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