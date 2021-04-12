Trabzonspor'dan Stevan Jovetic bombası! Menajerler önerdi
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı beraberlikler ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Bordo mavililer Alexander Sörloth'un boşluğunu doldurmak için golcü arayışlarına başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu skorla puanını 58'e çıkaran Trabzonspor şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.
Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlayan Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
FORVETE DÜNYA YILDIZI
Alexander Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi.
Kariyerinde, Inter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terleten Stevan Jovetic, menajerler aracılığı ile bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu.
Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi.
31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
Bu sezon Monaco'da toplam 29 maça çıkan Karadağlı forvet, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Stevan Jovetic Karadağ Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 gol kaydetti.
Jovetic için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'tamam' demesi halinde temasların hızlanacağı gelen bilgiler arasında. (Karadeniz Gazetesi)
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