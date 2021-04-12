12 Nisan 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'dan Stevan Jovetic bombası! Menajerler önerdi

Son dakika haberine göre; 'de son haftalarda aldığı beraberlikler ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Bordo mavililer 'un boşluğunu doldurmak için golcü arayışlarına başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Trabzonspor'dan Stevan Jovetic bombası! Menajerler önerdi

'in 34. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla puanını 58'e çıkaran Trabzonspor şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlayan Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

FORVETE DÜNYA YILDIZI

'un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi.

Kariyerinde, Inter, , ve gibi önemli takımların formasını terleten , menajerler aracılığı ile bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu.

2017 yılından bu yana 'nın önemli takımlarından 'nun formasını giyen Stevan Jovetic, sezon sonunda buradan ayrılmayı planlıyor.

Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi.

31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, 'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Bu sezon Monaco'da toplam 29 maça çıkan Karadağlı forvet, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Stevan Jovetic 'nda ise 55 maçta 27 gol kaydetti.

Jovetic için son kararı teknik direktör 'nın vereceği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'tamam' demesi halinde temasların hızlanacağı gelen bilgiler arasında. (Karadeniz Gazetesi)

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