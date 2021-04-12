Trabzonspor'dan Stevan Jovetic bombası! Menajerler önerdi

Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi.

31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.