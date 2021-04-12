12 Nisan 2021, Pazartesi
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Jose Mourinho gözünü Orkun Kökçü'ye dikti!

Son dakika haberine göre; İspanyol devi Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Hamit Altıntop ile Nuri Şahin'in transferini isteyen Portekizli teknik adam bu sefer gözünü 'da top koşturan 'ye dikti.

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Jose Mourinho gözünü Orkun Kökçü'ye dikti!

Ligi takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirirken, Avrupa devlerinin de transfer listesine girmeyi başardı.

İsmi Arsenal ve Leeds United'la anılan 20 yaşındaki milli futbolcuya son olarak bir başka Premier Lig ekibi Hotspur talip oldu.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; İngiliz kulübü, ocak ayında gerçekleştiremediği başarılı orta saha oyuncusunun transferini sezon sonu tamamlamak istiyor.

MOURINHO BASKI KURUYOR

Haberin detaylarında; Tottenham menajeri 'nun Orkun Kökçü'yü çok istediği ve yönetime bu konuda baskı yaptığı belirtildi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Milli futbolcuyla ayrıca Arsenal ve Leeds United'ın da ilgilendiği ve bu nedenle Tottenham'ın elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor. Bu arada Tottenham ve Feyenoord'un yetkilileri, transfer konusunda ilk teması kurarken, bonservis pazarlığının ise 20 milyon eurodan başlayacağı ifade edildi.

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