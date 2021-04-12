Jose Mourinho gözünü Orkun Kökçü'ye dikti!

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Milli futbolcuyla ayrıca Arsenal ve Leeds United'ın da ilgilendiği ve bu nedenle Tottenham'ın elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor. Bu arada Tottenham ve Feyenoord'un yetkilileri, transfer konusunda ilk teması kurarken, bonservis pazarlığının ise 20 milyon eurodan başlayacağı ifade edildi.