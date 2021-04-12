12 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan 'da teknik direktör 'in transfer listesi ortaya çıktı. Terim'in listesinde en dikkat çeken detay ise kaleye yapılacak takviye oldu.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı

Spor Toto 'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberlik taraftarlar tarafından büyük tepki ile karşılandı.

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Aslan, lider Beşiktaş'ın Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve 'nun sakatlanması iyice keyifleri kaçırdı.

Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da teknik direktör ve yönetim gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı.

Gelecek sezon için birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme gelen isimler belli oldu. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer listesini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimler:

DOĞAN ALEMDAR

Galatasaray'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. Fatih Terim, Muslera'ya alternatif olarak Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine ekledi.

DRAXLER

Belhanda'nın yokluğunu arayan sarı kırmızılılar, Draxler konusunda da sezon sonu bekleniyor.

KENAN KARAMAN

Cimbom, daha önce de gündemine aldığı Kenan Karaman için görüşmelerini sürdürüyor.

OKAY YOKUŞLU

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de ilgilendiklerini açıkladığı için sezon sonu temasa geçilecek.

SALİH UÇAN

Sarı-kırmızılılar; Salih Uçan için de görüşmelerini sürdürüyor.

AYTAÇ KARA

Aslan ayrıca, 'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de anlaşmaya vardı.

Fotomaç

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