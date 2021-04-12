Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı. Terim'in listesinde en dikkat çeken detay ise kaleye yapılacak takviye oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberlik taraftarlar tarafından büyük tepki ile karşılandı.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, lider Beşiktaş'ın Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'nun sakatlanması iyice keyifleri kaçırdı.
Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yönetim gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı.
Gelecek sezon için birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme gelen isimler belli oldu. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer listesini duyurdu.
İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan isimler:
DOĞAN ALEMDAR
Galatasaray'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. Fatih Terim, Muslera'ya alternatif olarak Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine ekledi.
DRAXLER
Belhanda'nın yokluğunu arayan sarı kırmızılılar, Draxler konusunda da sezon sonu bekleniyor.
KENAN KARAMAN
Cimbom, daha önce de gündemine aldığı Kenan Karaman için görüşmelerini sürdürüyor.
OKAY YOKUŞLU
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de ilgilendiklerini açıkladığı Okay Yokuşlu için sezon sonu temasa geçilecek.
SALİH UÇAN
Sarı-kırmızılılar; Salih Uçan için de görüşmelerini sürdürüyor.
AYTAÇ KARA
Aslan ayrıca, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de anlaşmaya vardı.
Fotomaç
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...
- İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi: 2021 Ramazan tedbirleri neler? Hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan kısıtlamaları...
- Resmi açıklama: Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?
- Diyanet 2021: Bugün teravih var mı? 12 Nisan camilerde teravih namazı kılınacak mı? İlk teravih hangi gün kılınacak?
- Trabzonspor'dan Umut Meraş için ilk temas! Bütçe belirlendi
- Beklenen ipucu sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...
- Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...
- 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?
- 12 Nisan yarın okullar açık mı? Pazartesi okullar kapalı mı? 2. dönem ara tatil...
- Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...
- Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?