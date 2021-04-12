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Son dakika | Cenk Tosun'un son sağlık durumu belli oldu

, ’in 34. haftasında ile oynanan maçta sakatlanan ’un sağ dizinde tendon kopması tespit edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika | Cenk Tosun'un son sağlık durumu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcuya "geçmiş olsun" dilekleri iletilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir. Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

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