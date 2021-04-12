Erzurumpor-Beşiktaş maçında büyü mü yapıldı? Kalenin önünde dua eden genç konuştu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beşiktaş maçı öncesi kale önünde galibiyet duası edip, büyü yaptığı söylenen 17 yaşındaki Hamza Yıldırım, konuştu. Yıldırım, "Büyü değil, mizah çekimi yaptık" dedi.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda dün BB Erzurumspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Hem şampiyonluk mücadelesini ve küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçtan 2 gün önce iki arkadaşı ile birlikte maçın oynanacağı Kazım Karabekir Stadyumu'na giden lise öğrencisi Hamza Yıldırım'ın çektiği mizah videosu gündem oldu.
Görüntüleri izleyen futbol yorumcularının kendisini büyücü olarak lanse etmesine çok üzüldüğünü belirten Hamza Yıldırım şunları söyledi:
"BB. Erzurumspor taraftarıyım. Cuma günü maçın oynanacağı stada gidip, pankartlarımızı astık. Sahadan çıkarken, kuzey tarafında yer alan kalenin önüne geçip mizah çekimi yaptık. Yerden aldığım toprağı etrafa serpiştirip, dua ettim. Bu görüntülerimi komik bir anı olsun diye sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu görüntüler yayılınca medyada 'büyücü' diye haber oldum. Kalenin önünden alıp etrafa serptiğim toprağa kimileri arpa, kimileri pirinç, kimileri de buğday dediler. Buna televizyon programcıları bile inandı ve büyü yapıldı algısı verildi. Halbuki bu görüntüleri biz mizah olsun diye çektik. Yanlış anlamalara neden oldu."
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