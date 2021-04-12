CANLI | Alanyaspor Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele
CANLI | Alanyaspor Denizlispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele | Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, bugün kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.
Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Juanfran, topu yerden içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı.
20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki hamlede topu kontrol etti.
27. dakikada Yukatel Denizlispor, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moudandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Bareiro, Babacar.
Denizlispor: Abdulkadir, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Özer, Sacko, Tusha.